La Fiorentina, il campionato e quella speranza nell’ottavo posto

C’è Salernitana-Fiorentina in mezzo alla scossa-Conference di giovedì scorso, giorno della scalata alla semifinale europea e, a proposito di semifinali, quella di mercoledì notte a Bergamo, contro l’Atalanta. Già, il campionato. Terra amara per una Fiorentina che a Natale era quarta in classifica e oggi è distante anni luce da quelle posizioni che autorizzavano sogni intriganti. C’è Salernitana-Fiorentina, dicevamo, e tutto sommato, la sfida di questa sera un (mini) profumo d’Europa potrà anche averlo. Colpa o merito della scalata dell’Italia nel ranking del calcio internazionale e di quel posto in più in Champions che riproietta la Conference su chi, a fine stagione occuperà (forse, anche) l’ottava posizione. Magra consolazione? O tentativo di arrampicarsi sugli specchi? No, siamo obiettivi, niente di questo, perché nel mini pacchetto di sfide che separano la Fiorentina dell’ultimo appuntamento del campionato, ci sono (ampiamente) punti a disposizione per riagganciare la posizione (magari anche un tassellino più sopra) e far sì, che in Europa – ovviamente in attesa di ben altre strade e verdetti legati alle coppe –, la squadra di Italiano ci sarà di nuovo.