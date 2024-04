La Fiorentina giovedì dovrà mettere il vestito bello, altrimenti sarà dura

La gara tra Fiorentina e Genoa non lascia buone sensazioni in vista della sfida di giovedì contro il Viktoria Plzen.Italiano, come sottolinea la Gazzetta dello Sport,ha cambiato qualche interprete ma poco è cambiato. Se nella gara a Plzen i tiri nello specchio erano stati 2, ieri c'è ne sono stati tre ma due di essi sono stati dei "passaggi al portiere". Dal punto di vista tattico, Italiano ha optato per una Fiornetina senza un regista per poi cambiare nel secondo tempo dove la pressione è aumentata, ma è cambiato relativamente poco. Giovedì la Fiorentina deve mettere il vestito bello, altrimenti correrà grossi rischi.