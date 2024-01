La Fiorentina è più pimpante del solito e Kayode mette in crisi Motta

I rossoblù soprattutto con la catena di destra, dove Saelemaekers rientrava poco e Kristiansen era in difficoltà sulle discese di Kayode

Il Bologna ha giocato bene. Ma anche la fiorentina era bella pimpante rispetto alle ultime prestazioni. Pressava alta e cercava di bucare i rossoblù soprattutto con la catena di destra, dove Saelemaekers rientrava poco e Kristiansen era in difficoltà sulle discese di Kayode. Guarda caso la prima occasione è stata del baby avanzato ad esterno, che con un gran tiro ha costretto alla prodezza Skorupski. Ma l’occasione più ghiotta è stata di Zirkzee che, servito di Orsolini, ha dribblato Milenkovic in area con un numero e ha colpito la parte della traversa. Poco prima però, il talentuosissimo olandese si era fatto scappare una palla in area. Lo riporta la Gazzetta dello sport.