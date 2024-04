La chiave per il sorriso: una vittoria per riprendere lo slancio

Vincere per dimenticare e riprendere slancio. Vincere per restare aggrappati al treno che porta all’Europa, buttarsi alle spalle la mazzata di Bergamo e recuperare un po’ di fiducia in un serbatoio la cui spia, l’altra sera, segnava un’inevitabile rosso riserva. Se in tanti, come scrive il Corriere Fiorentino, in questi mesi e fin dall’anno scorso hanno parlato delle coppe come una specie di cura per rimediare ai malanni del campionato , stavolta il discorso si può ribaltare. Perché è vero, in un’ipotetica scala gerarchica degli obiettivi raggiungere la finale di Conference sta sicuramente in cima, ma nel calcio risultato chiama risultato.

Partita da non sottovalutare

Quella di stasera col Sassuolo non è una partita banale. Al contrario. È l’occasione per dar seguito al successo di Salerno e per tentare di risalire la classifica ma anche, appunto, per ritrovare il sorriso e per avviarsi alla semifinale d’andata col Bruges con l’umore giusto. Del resto sarebbe inutile girarci attorno. Quella rimediata dall’Atalanta è stata una botte forte, che ha ovviamente lasciato il segno. Nello spirito, e nelle gambe. Per questo Vincenzo Italiano cambierà parecchio. Lo farà ovviamente pensando all’impegno di giovedì prossimo, ma anche perché tanti di quelli che sono scesi in campo l’altra sera non sarebbero in grado di dare il 100%. E per il mister in campo ci dev’essere sempre e comunque una squadra pronta a correre forte.