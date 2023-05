Kuzmanovic: “Fiorentina, vinci le due Coppe! Cabral forte”. Poi avvisa l’Inter

"I due anni e mezzo a Firenze sono stati tra i più belli della mia carriera, torno spesso e continuo a seguire la Fiorentina". Apre così la sua intervista, Zdravko Kuzmanovic al Corriere Fiorentino. Il centrocampista, doppio ex di Fiorentina e Basilea, sfoglia i ricordi soffermandosi sulla gara con i Rangers. Quella partita fu sfortunata per la Viola, che si rifece con la vittoria a Torino contro la Juventus con un gol di Osvaldo al 93'. Tre punti fondamentali per le qualificazioni alla Champions League. "Può vincere sia Coppa Italia sia Conference, sta facendo bene anche se in campionato mi aspettavo di più". Ha le idee chiare Kuzmanovic, che poi analizza il Basilea. La squadra svizzera è alla fine di un ciclo, sostiene l'ex viola, ma Zeqiri e Amdouni sono i più pericolosi. Cabral sarà l'ex della gara e insieme a Jovic, completa il reparto offensivo viola: "Di certo sarà emozionato, abbiamo giocato insieme ed è davvero un bravo ragazzo. In Svizzera ha fatto la differenza, sono contento che si sia ripreso perché è un attaccante forte. Jovic invece non si è espresso al massimo e non capisco perché". Infine, un passaggio anche sull'Inter, altra sua ex squadra e avversario della Fiorentina in finale di Coppa Italia: "Non la vedo facile nemmeno per l’Inter, la Fiorentina ha sempre fatto belle partite contro le grandi, anche a San Siro. Può succedere di tutto, è una grande opportunità per vincere un trofeo".