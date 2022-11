Kouamè non basta più: ultima chiamata per Jovic e Cabral

La Nazione si sofferma sul reparto offensivo della Fiorentina. Kouamè è l'unica nota lieta, troppo poco per l'attacco di una squadra che punta a grandi obiettivi. Ecco quindi che Cabral e Jovic sono chiamati a dare il massimo, perchè non c'è più tempo da perdere e il loro futuro in viola è sempre più in bilico.