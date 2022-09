Kouamè, da sogno a incubo di Gasp: sarà lui l’anti Atalanta

Gasperini l'ha cercato e voluto, ma non c'è stato nulla da fare. Adesso Kouamè è la mossa in più di questa Fiorentina

Dopo la sosta, la Fiorentina sarà chiamata a dare continuità dopo la vittoria sul Verona sul campo dell' Atalanta . A Bergamo non sarà una sfida facile, ma Italiano sta studiando la mossa per affondare la difesa di Gasperini e quella mossa si chiama: Kouamè.

La Nazione ricorda quel particolare intreccio di inizio mercato, quando Gasperini era intenzionato a portare a Bergamo proprio Kouamè, al posto di Gollini. Un'operazione molto concreta che per poco non è andata in porto, bloccata dalla formula e dal tentennare della Fiorentina. Adesso, L'allenatore nerazzurro lo ritroverà come avversario e chissà s potrà essere proprio lui la carta per sbaragliare gli schemi dell'Atalanta.