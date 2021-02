Kokorin scalpita, a caccia di minuti contro la Sampdoria

Come rivelato sulle pagine de La Nazione, prosegue senza sosta la crescita fisica di Aleksandr Kokorin. Il nuovo acquisto della Fiorentina è approdato nel capoluogo toscano da quasi tre settimane e con costanza ed impegno il lavoro sta dando i frutti sperati. Mentre la condizione atletica non desta preoccupazioni, lo staff tecnico gigliato sta incrementando gradualmente anche il lavoro tattico. Quest’ultimo indispensabile per entrare definitivamente nei meccanismi di gioco di Prandelli. La sensazione è che il russo verrà costantemente messo alla prova anche nelle prossime partite. Già dalla sfida di domenica a Marassi, con tutta probabilità, potrà mettersi alla prova a partita in corso.

Zaniolo riavvolge il nastro: “Firenze era la mia comfort zone, quel rifiuto mi ha scosso”