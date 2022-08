Kokorin e Zurkowski, è stato un piacere: due addii in casa viola

Due addii in casa Fiorentina. Zurkowski vola a Empoli e Kokorin viaggia molto, molto, molto lontano da Firenze

É arrivato il tempo degli addii in casa Fiorentina, con Zurkowski che ha fatto le valigie in direzioni Empoli, anche un altro giocatore è pronto a seguire la sua strada, ma verso spiagge diverse. Infatti, Kokorin è ponto a diventare un nuovo giocatore dell'Aris Limassol. L'operazione si farà in prestito, con il club di Cipro pronto a pagare parte dell'ingaggio, 300 mila euro. Lo riporta il Corriere Fiorentino.