Come riportato da La Nazione, nel veder giocare la Fiorentina si ha la sensazione di assistere ad una lotta continua contro i fantasmi. Anche quando la prestazione è migliore del solito, la disattenzione che compromette la partita è sempre dietro l’angolo. Questo è ciò che è successo ieri. A margine di una prestazione a tratti perfino onorevole siamo costretti ad analizzare una sconfitta. La classifica diventa allarmante perchè il Cagliari sta tentando di risalire con forza. Ma a preoccupare è anche il rendimento di Kokorin. Un giocatore che avrebbe dovuto fare la differenza. Il russo, ad un mese dal suo arrivo, non ha dato segnali positivi nemmeno negli ultimi spezzoni di gara. Davvero non pervenuto contro la Roma, delibera il quotidiano, pur avendo avuto quasi un tempo a disposizione. Si apre un capitolo che sarà ovviamente al centro di un inevitabile riflessione.

Anche dopo 25 turni si conferma la peggior Fiorentina post-fallimento