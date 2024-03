La Juventus vuole esperienza: Giuntoli cerca ancora Bonaventura

"Il club sta monitorando una serie di profili in grado, con un esborso contenuto a livello di cartellino e di ingaggio, di colmare quella lacuna d’esperienza che con una certa frequenza si sta palesando e a maggior ragione potrà evidenziarsi nella prossima stagione con le partite di Champions League. Tra i nomi sul taccuino bianconero quelli dei centrocampisti Vecino (Lazio) e Bonaventura (Fiorentina, in scadenza ma con rinnovo automatico in caso di 70% di presenze stagionali) e dell’attaccante esterno Felipe Anderson (Lazio, in scadenza e con i discorsi di rinnovo congelati). Ovviamente la campagna acquisti dipenderà dalla conquista del posto in Champions e della partecipazione o meno del Mondiale per club. Se per la prima manifestazione il destino è tra i piedi della squadra di Allegri, per la seconda no. Deve sperare che la Lazio non vinca la Champions - oggi si gioca il passaggio del turno in casa del Bayern Monaco - mentre il 12 il Napoli dovrà proseguire il percorso eliminando in Spagna il Barcellona per sperare poi di superare i torinesi nel ranking Uefa. Intervenire ora concretamente sul mercato dunque non si può, occorre attendere almeno la certezza di essere qualificati, ma la pianificazione è stata decisa, ispirandosi alla formuletta Juventus = equilibrio finanziario+competitività".