Juventus-Fiorentina, la probabile formazione: dubbio Kayode, torna Arthur?

Juventus-Fiorentina. Una partita, tante emozioni. Una gara che non può passare inosservata in casa viola. Un po' per la rivalità tra i due club e poi perché, il treno europeo del campionato, passa da Torino.

Juventus-Fiorentina. Una partita, tante emozioni. Una gara che non può passare inosservata in casa viola. Un po' per la rivalità tra i due club e poi perché, il treno europeo del campionato, passa da Torino. Un'ultima chiamata che sarà decisiva per le chance di Italiano e i suoi ragazzi di raggiungere l'Europa attraverso il campionato. Perdere significherà abbandonare tutte le speranze di classifica e dedicarsi alle coppe in maniera importante. La formazione, visto i tre impegni, dovrà subire dei cambiamenti. Terracciano confermato in porta, con Kayode in dubbio per la sfida di questa sera. Dodò o Faraoni? Chi lo sa. Nel mezzo confermato Milenkovic e Ranieri, con Biraghi che torna titolare sulla sinistra. Nel mezzo altro dubbio. Continuerà la scelta tecnica di Italiano su Arthur? Nel caso, confermata la coppia Bonaventura-Mandragora.Nico Gonzalez la certezza dell'attacco, insieme a Beltran e al "Gallo" Belotti. A sinistra Sottil dovrebbe far rifiatare Kouamè.