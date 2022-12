Juventus, debiti con Ronaldo e Mendes: “Stipendio? Non lo rincorriamo”

La Juventus ha debiti con Ronaldo e con Mendes. La posizione del club: "Lui è andato via senza fare chiarezza. Non lo rincorriamo"

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul caso Cristiano Ronaldo e i 19, 9 milioni che la Juventus gli deve. La situazione si arricchisce di nuovi dettagli. Infatti, la procura di Torino ha scoperto che la famosa "carta Ronaldo" è un vero e proprio assegno in bianco. Il portoghese si è disinteressato di ciò per due anni, aspettando che questi soldi venissero versati nelle sue casse dallo United. Ora però, che si è svincolato, ha bussato alla porta bianconera in cerca di risposte. Così come Mendes, a cui la Juventus deve 6 milioni e mezzo. In un'e-mail inviata da Andrea Agnelli ai dirigenti della società si legge la posizione del club: