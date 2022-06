Juventus a caccia di centrali: sondaggio per due viola

Sondaggio dei bianconeri per Igor e Milenkovic.

Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus starebbe cercando di rafforzare la propria difesa e, oltre al nome di Kalidou Koulibaly , i bianconeri avrebbero fatto un sondaggio anche per due centrali viola.

Si tratta di Igor e Milenkovic, ed in particolare del centrale serbo, grande amico e compagno di Nazionale di Vlahovic, intriga la situazione contrattuale che lo vuole in scadenza nel 2023, proprio come Koulibaly.