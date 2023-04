Jovic, vietato sbagliare: Italiano si fida e adesso servono delle risposte

Il Corriere dello Sport si sofferma anche su Luka Jovic. Il serbo dovrebbe tornare titolare contro la Sampdoria e giocarsi le sue carte dopo mesi complicati. L'attaccante Real Madrid non gioca dal primo minuto dalla gara contro l'Empoli, cioè da febbraio. Adesso la Fiorentina affronterà molte gare e servirà anche il suo aiuto, soprattutto per far rifiatare Cabral. L'ultimo suo gol risale alla gara contro il Milan, poi è uscito dai radar di Italiano. Ma nonostante ciò, il tecnico viola crede in lui e adesso chiede che questa fiducia venga ricambiata. Oggi Jovic ha un'occasione importante, da non fallire. Vedremo se la Fiorentina porterà a casa i tre punti e se lo farà con un suo gol.