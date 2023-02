Jovic o Cabral? Nessuno dei due. La scelta tecnica che sa di bocciatura

Italiano boccia Cabral e Jovic? I due partono dalla panchina e entrano per pochi minuti. I dubbi aumentano sempre di più

La Nazione si sofferma sulla scelta di Italiano di lasciare fuori sia Cabral che Jovic. Inutile girarci intorno, la decisone del tecnico viola dimostra ancora che i due attaccanti non rispecchiano l'idea di gioco della squadra. Il brasiliano e il serbo continuano a soffrire e a Torino hanno visto il campo per pochi minuti. Il loro ingresso in campo ha sottolineato ancora la loro incapacità di incidere. Il pensiero va indubbiamente quando la Fiorentina stava cercando un attaccante sul mercato e il rammarico c'è. Giovedì arriva il Braga e la Fiorentina ha bisogno di gol. Vedremo chi sarà il prescelto, ma serve un cambio di rotta.