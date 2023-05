Jovic, ennesima occasione per il rilancio. E con un Cabral così serve anche lui

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Luka Jovic. A Torino il serbo ha un'altra occasione per rilanciare la sua stagione. Dopo la panchina con l'Udinese e quegli errori, per fortunata non decisivi, a Basilea l'attaccante dovrà guidare l'attacco viola in questa gara ostica. E chissà, con l'attenzione tutta rivolta alle due finali, le sue qualità potrebbero rivelarsi decisive. Intanto, Cabral non sembra stare benissimo. Gli impegni sono ancora tanti e importanti. Per questo motivo il suo aiuto diventa ancora più importante per il futuro della Fiorentina.