Jovic e San Siro: dolci ricordi per il serbo

Sulle pagine del, Corriere Dello Sport, si parla del momento di Luka Jovic. Il serbo sta vivendo un buon momento di forma, e non sembra soffrire la staffetta con Cabral, anzi. I 2 si sono dati il cambio, con un gol a testa, al Picco e contro la Salernitana, entrambi subentrati al minuto 77 hanno trovato il gol. In più il quotidiano parla del cambio di esultanza, che sarebbe stato suggerito dai senatori del gruppo, in un momento positivo per il ragazzo, che sente la fiducia dell'ambiente e dell'allenatore viola. A San Siro ci tornerà domenica, dopo che nel 2019 eliminò l'Inter con un pallonetto da sogno in Europa League con l'Eintracht, la sua voglia di stupire e tornare a quei livelli lo sta animando sempre di più.