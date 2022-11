Jovic e le paroline di troppo: i tifosi si arrabbiano, lui chiede scusa

Luka Jovic è passato dal poco feeling con il gol alle esultanze polemiche, gesti che sicuramente i tifosi non hanno apprezzato. Il serbo non si è fatto mancare niente in questi primi mesi con la maglia viola e in quest'ultime settimane è tornato ad essere protagonista anche in zona gol. Nella giornata di ieri sono uscite fuori delle sue dichiarazioni a dei media serbi che hanno fatto sicuramente discutere. Poi le scuse, dicendo che erano state mal interpretate. Come scrive La Nazione, il centravanti ha voluto fare un passo indietro per correre ai ripari. Adesso la testa deve essere solo sul campo, dove Jovic nelle ultime settimane ha dimostrato finalmente buone cose.