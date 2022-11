Jack e Ricky, i 2 ex col dente avvelenato a San Siro per stupire

Su Tuttosport, si legge un focus sui 2 ex che saranno protagonisti in campo in Milan-Fiorentina, e non solo. La Fiorentina si è ritrovata con 5 vittorie di fila, non è solo l'atteggiamento tattico diverso, ma anche quello dell'approccio che è cambiato, la fame di vittorie. Il nuovo 4-2-3-1 ha messo in evidenza un miglioramento generale, ma soprattutto un grande Jack Bonaventura. L'ex Milan non segnava 2 gol di fila dal 2018, quando era un rossonero. Sicuramente avrà voglia di rivalsa contro i suoi ex compagni, così come Riccardo Saponara, anche lui in forma, come visto mercoledì sera. Per i 2 c'è anche in ballo il rinnovo di contratto, per Jack se ne parlerà dopo la sosta mondiale, per Saponara probabilmente a fine stagione, come l'anno scorso.