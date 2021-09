Italiano vs Gasp: Atalanta-Fiorentina è la sfida tra due scuole di pensiero

Le rinnovate ambizioni della Fiorentina di Italiano saranno misurate dalla collaudata corazzata dell'Atalanta di Gasperini

Non sarà un’Atalanta-Fiorentina come le ultime disputate. La squadra di Gasperini è pur sempre favorita, ma stavolta - scrive La Nazione - Italiano se la vuol giocare. Nessuna pretattica: ha una voglia matta di rovinare la notte di Gasperini. Sul piatto stasera ci sono l’orgoglio di una Fiorentina ambiziosa e la grinta di un tecnico che vuole togliersi la soddisfazione di pizzicare le grandi. Pressing alto e squadra corta, Italiano proverà a far male ai nerazzurri sulle corsie esterne, dove agiranno Callejon e Sottil.