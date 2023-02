Italiano voleva dare un senso al ritorno: gliel’ha tolto in modo magistrale

Voleva dare un senso alla gara di ritorno, Italiano, si ritrova invece con quattro gol di vantaggio e con un pieno d’entusiasmo da sfruttare (anche) per sistemare la classifica in campionato. La Fiorentina ha seguito alla lettera il motto "Niente limiti, solo orizzonti" che ha fatto luce all'allenatore in passato, e si è ricordata che per vincere occorre segnare. Lo scrive il Corriere Fiorentino nella cronaca della partita, che celebra i centravanti redivivi nel miglior momento possibile.