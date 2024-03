Italiano vara il turnover per il Maccabi: aggiornamenti su Quarta e Kouamè

Cominciano oggi le due settimane di fuoco della Fiorentina: impegnati in un tour de force tra Conference e campionato, i ragazzi di Vincenzo Italiano si ritroveranno stamani alle 10 dopo le ventiquattro ore di relax post-Torino: due giorni di lavoro al Viola Park prima della partenza mercoledì per Budapest, dove giovedì andrà in scena l'andata degli ottavi contro il Maccabi Haifa (ieri in campo per la 24ª giornata di campionato: 1-0 all’Hapoel Hadera). Italiano ha due sedute per capire se poter recuperare Lucas Martinez Quarta per la trasferta ungherese, mentre per Christian Kouame il rientro sembra rimandato almeno a domenica, quando al Franchi arriverà la Roma. In vista della Conference il tecnico viola ha in mente di attuare un mini-turnover e dare riposo ad almeno uno tra Bonaventura, Nico Gonzalez e Belotti, reduci dagli straordinari nell'ultimo periodo, mentre in difesa l'esperimento visto a Torino, con Mandragora centrale, potrebbe essere replicato per far rifiatare uno tra Milenkovic e Ranieri. Occhi puntati infine anche sulla Primavera che giocherà oggi in trasferta sul campo del Milan (fischio d'inizio alle 16), in un incontro in cui dovrebbe trovare spazio anche Gaetano Castrovilli, ormai prossimo al rientro e "prestato" così come fatto con Dodò alla squadra di Galloppa. Lo riporta il Corriere dello Sport.