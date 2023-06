Italiano, tutto passa per Praga. Prima la finale, poi il futuro

Il nuovo Zeman è nato (calcisticamente) in Sicilia. Come si legge nelle pagine del Corriere dello Sport, il calcio di Vincenzo Italiano non è contropiede e catenaccio ma tagli, diagonali, sovrapposizioni, un pallone che viaggia dal centro all’esterno per poi finire all'interno dell'area. Da Trapani a La Spezia e ora a Firenze è stato sempre un bel vedere e una sera, dopo una partita con il Napoli, Aurelio De Laurentiis andò a dirglielo di persona, che quel calcio gli era piaciuto. Il tecnico viola, però, rimane chiuso nella propria bolla, pensa esclusivamente alla finale con il West Ham, forse immagina che quella sera, o il mattino dopo, il suo cellulare possa squillare e dall’altra parte del telefono, dopo un'autorizzazione richiesta a Commisso, ci potrebbe essere proprio De Laurentiis. E' tutto questo, casualità, potrebbe succedere a Praga, patria di Zdeněk Zeman.