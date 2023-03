Italiano, turnover ragionato. La possibile sorpresa a centrocampo

Con ogni probabilità Vincenzo Italiano non rivoluzionerà la squadra che viene da tre vittorie consecutive tra Conference League e campionato. La ritoccherà. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, che dà una sua previsione dei giocatori che impiegherà il tecnico della Fiorentina contro il Sivasspor nella gara di andata degli ottavi di Conference League. Tra i titolari, dovrebbe ritrovare spazio Luka Jovic , che della Conference League è il capocannoniere, ed anche per Saponara è previsto il minutaggio dall'inizio. Terracciano tra i pali è un’altra delle ipotesi che sfiora la certezza e l’eventuale rientro di Milenkovic dall’inizio - come previsto - non è certo da considerare un elemento di novità. Mancando viceversa Terzic (unico indisponibile del gruppo), Biraghi sarà confermato a sinistra, mentre dall’altra parte ci sta che Venuti possa dare un turno di riposo a Dodo, oppure che ciò avvenga domenica contro la Cremonese.

Di nuovo Castrovilli?

A centrocampo Castrovilli smania dalla voglia di riprendersi un posto tra i titolari come non gli succede dal 16 aprile, giorno del grave infortunio al ginocchio sinistro, però è più probabile che si prenda il palcoscenico a partita in corso, anche se uno (come minimo) tra Amrabat, Mandragora e Bonaventura è destinato ad andare in panchina.