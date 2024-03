Italiano sceglie sempre Belotti: tanti meriti, non solo demeriti altrui

Fatto sta che Belotti ha inanellato sette presenze in Serie A, più due in Conference League. Per un totale di seicentocinquantacinque minuti giocati dal 2 febbraio ad oggi

Quest'oggi l'attacco della Fiorentina sarà guidato da Andrea Belotti. Non è una notizia visto che Vincenzo Italiano, da quando il Gallo è approdato a Firenze, non ha quasi mai fatto a meno di lui. Un po’ perché le prestazioni di M’Bala Nzola convincono relativamente, un po' perché Lucas Beltran non ricopre ormai più il ruolo della prima punta. Fatto sta che Belotti ha inanellato sette presenze in Serie A, più due in Conference League. Per un totale di seicentocinquantacinque minuti giocati dal 2 febbraio ad oggi. Ma se l'ex Torino è diventato imprescindibile non lo si deve solo a demeriti altrui, intendiamoci. Infatti sono più gli alti che i bassi, finora, del classe '93, al di là del fatto che i gol non stanno fioccando. Lo riporta il Corriere dello Sport.