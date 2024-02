Italiano ritrova Dodò e Castrovilli. Le due armi in più nella volata finale

Buone notizie in arrivo per Vincenzo Italiano che a breve, se non brevissimo, potrà contare di nuovo su Dodò e Gaetano Castrovilli. Come scrive l'edizione fiorentina di Repubblica, il brasiliano ha bruciato le tappe e da alcune settimane è a tutti gli effetti a disposizione del tecnico viola. Italiano - si legge - è stato bravissimo, insieme al suo staff a seguirlo, accompagnarlo e confortarlo, ma soprattutto a frenare nel momento in cui il brasiliano ha spinto per tornare in campo. Anche per questo a gennaio è arrivato Faraoni: aiutare Kayode a rifiatare e non mettergli fretta durante la riabilitazione è sempre stato l'input da parte della Fiorentina, che adesso è pronta a riabbracciarlo, cinque mesi dopo Udine. Domani l'ex Shakthar potrebbe rivedersi nella lista dei convocati con la Lazio, ma già da gennaio ha fatto di tutto per tornare a piena disposizione.