Italiano punta la Conference, ma lasciare il campionato sarebbe un controsenso

La Fiorentina punta la Conference League è questo non è più un segreto. Come detto la squadra di Italiano tiene sott’occhio la coppa. Anzi, le coppe. Eppure, potrebbe sembrare un controsenso, i risultati durante la settimana nascono dalle motivazioni che arrivano dal fine settimana. Ecco perché anche il campionato deve essere un obiettivo, proprio per prepararsi nel migliore dei modi per puntare a un trofeo. E’ altrettanto vero che ci sono poi le risposte che devono arrivare dal campo. E’ un momento delicato per la Fiorentina che avrà anche bisogno del suo pubblico; dovrà essere presa per mano e portata anche oltre i limiti attuali di un gruppo che ha la necessità di ricaricare le pile e dosare le risorse a disposizione. Lo sottolinea La Nazione.