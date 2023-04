“Italiano, portaci in finale”: dalle “porcherie” all’entusiasmo in due mesi

La celebrazione del lavoro dell’allenatore è suonata come una richiesta: "Italiano, portaci in finale". Lui dice di non aver sentito nulla, ma la stanchezza per la lunga trasferta, scrive il Corriere Fiorentino, non ha impedito ai circa 500 tifosi viola giunti in Polonia di cantare sognando di vincere un trofeo dopo 22 anni. E dire che Italiano stesso si era lamentato in più occasioni dei fischi del Franchi, che Commisso è arrivato a definire "porcherie". La classifica era preoccupante, specie dopo l'ultimo ko il 12 febbraio contro la Juventus. Ma come ha dimostrato anche la Lazio seconda in classifica, vittoriosa ieri a La Spezia, un filotto di vittorie può davvero cambiare tutto.