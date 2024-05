Italiano: “Non voglio le facce di Praga. Giocheremo col fuoco dentro”

Vincenzo Italiano è stato chiaro, non vuole più vedere facce come quelle di Praga, e lo è stato anche su ciò che la Fiorentina deve avere stasera "furore". Quasi sicuramente contro l'Olympiacos sarà a penultima partita sulla panchina della Fiorentina per il tecnico viola, ma al futuro non vuole pensarci. Né al Bologna, né al Torino, né ad altre possibilità. La sfida contro i greci è anche la sua rivincita, per le due finali perse e anche per quelle critiche ricevute. La Fiorentina parte stavolta da una posizione più forte. L’esperienza c’è, e deve essere messa in campo contro l’Olympiacos. Questa è una partita che va affrontata con il fuoco dentro. Massima attenzione, senza commettere errori. Mentre studia gli 11 titolari da mandare in campo, rinvia ogni considerazione sul suo futuro. «Mi sono concentrato solo sulle partite, tutte importanti. Prima il Napoli, poi il Cagliari, adesso questa finale. Tutto può accadere, il calcio non dà mai certezze». Sulla possibilità di portare 9 squadre italiane in Europa il tecnico ha risposto così: "Giocheremo anche per portare la nona squadra del campionato in Europa? Una responsabilità in più per noi, cercheremo di dare una gioia anche ai nostri amici del Torino". Lo riporta Il Corriere dello Sport.