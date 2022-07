Italiano, il livello si alza: adesso vediamo a che punto è la Fiorentina

Il ritiro di Moena è ormai alle spalle e da domani è vietato sbagliare. Infatti, come riportato dalla Nazione, la Fiorentina partirà per l'Austria dove incontrerà squadre di livello maggiore rispetto a quello incontrate finora. Sabato alle 19.00 ci sarà il match con il Galatasaray, poi arriverà il Qatar e per concludere, il Betis Siviglia. Ci sarà spazio per tutti e Italiano dovrà vedere a che punto è la sua Fiorentina, perché il campionato si avvicina e l'Europa incombe. Non c'è più tempo per gli esperimenti, servono certezze.