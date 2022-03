Italiano e la ricerca del gol: Fiorentina, va aggiustata la mira

La Fiorentina segna veramente poco per quante occasioni crea durante una partita. Italiano deve lavorare sotto l'aspetto della concretezza

I dati confermano come la Fiorentina in ogni partiti arrivi a creare moltissime occasioni da gol, ma con la scarsa precisione, concretizzi veramente poco. Solo Piatek sta avendo un ottimo impatto da quando è arrivato, ma servono le reti anche degli altri. Per la famosa corsa all'Europa, la squadra di VincenzoItaliano deve migliorare soprattutto sotto questo punto di vista. Non tutto può ricadere sul polacco, che sì, ha segnato già 6 gol in 9 partite, ma l'apporto dei compagni è fondamentale per fare il salto di qualità. Come scrive La Repubblica, numeri alla mano è Nico Gonzalez il giocatore che calcia di più in porta, per i Viola: 40 tiri totali di cui solo 11 verso la porta e due gol all'attivo. L'argentino non deve migliorare solamente in termini di concretezza, ma anche di precisione. Resta però devastante sotto l'aspetto dei falli subiti e della quantità dei rigori concessi alla Fiorentina grazie alle sue accelerazioni. Anche giocatori come Saponara e Sottil potrebbero fare di più, con 2 e 3 gol a testa e gli stessi centrocampisti come Castrovilli e Bonaventura. L'ex Bari ha calciato solamente due volte in porta, segnando una rete. Per una squadra che gioca all'attacco come la Fiorentina, il gol è la cosa che manca maggiormente e sulla quale Vincenzo Italiano dovrà lavorare con più attenzione.