Italiano e la questione dei dettagli: nel finale la Fiorentina diventa ingenua

"Non siamo riusciti a giocare con il cronometro e per l’ennesima volta perdiamo punti preziosi". Partendo da queste parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa, la Nazione analizza i minuti finali delle partire viola. E chiaro come i giocatori, in alcune scelte, pecchino di furbizia. Prendiamo Fiorentina-Roma. Nei minuti finali, Biarghi crossa nel mezzo quando non c'è nessuno e regala palla alla Roma, Duncan verticalizza per un Nzola chiaramente in fuorigioco, giocatori sulle gambe, stanchezza. Insomma, tutti dettagli che hanno portato la Fiorentina a perdere gli ennesimi punti nell'ultimo quarto d'ora. Successo in casa contro il Lecce, quando Krstovic siglò di testa il 2-2 finale (altri due punti gettati al vento). Lo stesso accadde in Conference League contro il Genk, con il gol di McKenzie che fermò anche lì la Fiorentina sul 2-2. All’andata contro la Lazio uno sciagurato rigore causato da Milenkovic costò la sconfitta per 1-0 e un buon punto su un campo difficile dopo una partita onesta. A Lecce, poche settimane fa, l’apoteosi, con la sconfitta per 3-2 maturata tra il 90’ e il 92’, con Piccoli e Dorgu eroi del Via del Mare. Tre punti sfumati nel recupero, con Nzola in possesso palla all’altezza della bandierina e la Fiorentina avanti 2-1. Totale? Otto punti volati via negli ultimi minuti, che oggi renderebbero la classifica della Fiorentina bellissima e totalmente diversa.