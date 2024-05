Italiano e il campionato: tre anni e classifica giusta, con qualche rammarico

Questo terzo campionato porta con sé un dato incredibile: la Fiorentina ha colpito 20 pali e sbagliato 4 rigori. Qualche punto in più poteva starci tranquillamente.

Il Corriere dello Sport analizza il campionato di Vincenzo Italiano. Se confrontiamo l’organico dei viola con quello delle squadre di vertice appare netta differenza. Lasciamo perdere l’Inter che anche con la seconda squadra è superiore alla Fiorentina e può puntare tranquillamente alla Champions, ma pure il Milan di Leao e Giroud, la Juventus di Bremer e Vlahovic, la Roma di Lukaku e Dybala, il Napoli di Osimhen e Kvaratskhelia (hanno pur sempre vinto lo scudetto dodici mesi fa...) e l’Atalanta (dei cinque attaccanti a disposizione di Gasperini il lettore scelga il peggiore e si chieda se non sarebbe titolare fisso nella Fiorentina) sono più fornite per qualità e quantità della Fiorentina. Che se la può giocare forse con la Lazio di Luis Alberto. Sesto (con un po’ di sforzo)/settimo (posizione adeguata)/ottavo posto, questa è la dimensione dei viola e infatti settimi al primo anno, ottavi al secondo, ottavi al terzo. Ma questo terzo campionato porta con sé un dato incredibile: la Fiorentina ha colpito 20 pali e sbagliato 4 rigori. Qualche punto in più poteva starci tranquillamente.