Italiano, due dubbi verso Braga: Castrovilli pronto per la ripartenza

La Nazione si sofferma sulle condizioni della squadra di Italiano in vista del match di giovedì contro il Braga. Due i dubbi principali: Barak e Sottil. Il rpimo viene da una sindrome gastrointestinale accusata alla vigilia della partita contro i bianconeri. Da valutare anche Sottil, alla ricerca della condizione fisica migliore. Tornano Igor e Mandragora, mentre Castrovilli è recuperato del tutto. Il centrocampista viola è pronto per dire la sua e giocarsi le sue carte per un posto da titolare.