Italiano difende la squadra: Venezia è stato solo un passo falso

Il tecnico viola vuole spegnere le polemiche e guarda avanti, soprattutto all'identità raggiunta dalla Fiorentina dopo sole otto giornate

Vincenzo Italiano prova a difendere il gruppo e il suo lavoro, nonostante l'occasione persa di Venezia. La Fiorentina vista lunedì sera è stata lontana parente di quella ammirata nelle precedenti giornate di campionato, ma come scrive il Corriere Fiorentino, la classifica non è ancora da buttare. Nonostante non sia esaltante come sarebbe stata se fossero arrivati tre punti al "Penzo", i dodici punti conquistati finora autorizzano a lavorare con una certa serenità.