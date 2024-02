Italiano cambia ancora. Leadership e qualità per raggiungere l’Europa

Italiano è arrivato alla partita di Lunedì con il fardello, da allenatore, di non essere mai riuscito a battere la Lazio. Le mosse tattiche sono state riconosciute anche da Sarri come efficaci nel velocizzare il gioco. Arthur e Bonaventura nei due di centrocampo con Nico, Beltran e Sottil alle spalle di Belotti, non proprio giocatori difensivi. Però questa idea tattica ha messo in grossa difficoltà la squadra di Sarri, che non è mai riuscita ad entrare in partita. Con questa nuova soluzione, una sorta di 4- 2- 3- 1 che si trasforma in 4- 1- 4- 1, il tecnico ha potuto tenere tutti in campo rinunciando a due centrocampisti fisici come Duncan e Mandragora. Il solo tiro concesso alla Lazio dimostra tutta la compattezza dei reparti viola. Anche lo spirito di gruppo sembra ritrovato e la sensazione è che lo spogliatoio sia tutto unito verso l'obiettivo di un piazzamento europeo. La vittoria di Lunedì ha dato tanti segnali che non andranno fatti disperdere in questi ultimi mesi fondamentali. Lo riporta La Repubblica