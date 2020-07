Intrecci di mercato tra Fiorentina e Torino. Obiettivi in comune a centrocampo e in attacco

Nello spazio dedicato al calciomercato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, troviamo il Torino tra le squadre più attive nel panorama italiano. Vicina la chiusura per difensore centrale Malang Sarr, prospetto molto interessante (21 anni) che dovrebbe svincolarsi dal Nizza. Per quanto riguarda gli altri due reparti: gli interessi granata intrecciano quelli della Fiorentina. A centrocampo il Ds Vagnati punta un altro colpo a parametro zero, Giacomo Bonaventura (SCHEDA), oggi al Milan. Su di lui è vivo l’interesse viola, per il quale il centrocampista marchigiano garantirebbe quell’esperienza in più tanto mancata questa stagione (LEGGI). Per quanto riguarda il reparto offensivo i granata puntano forte su Joao Pedro (SCHEDA). Dopo la brillante annata con il Cagliari, condita da ben 17 reti, anche la Fiorentina si è fatta alla finestra cercando di portare avanti una doppia trattativa per portare in toscana sia l’attaccante che Nainggolan (LEGGI)