Centrocampo, esperienza cercasi: Bonaventura, Nainggolan e una suggestione…

Non solo Amrabat (che sarà l’osservato speciale di stasera), la Fiorentina cerca rinforzi per il centrocampo. Profili d’esperienza, scrive La Nazione, che portano a Jack Bonaventura e Radja Nainggolan. Sul milanista la Fiorentina è vigile da tempo, ma se qualche settimana fa la pista sembrava sfumata adesso sembra parzialmente riaperta. Il Torino infatti si era quasi assicurato il giocatore, ma il momento di difficoltà ha messo i granata in posizione d’attesa. Per Nainggolan invece, la Fiorentina è sempre una destinazione gradita: anche se non dovesse restare a Cagliari, il belga lascerà comunque l’Inter e può tornare di moda. Così come Mario Gotze, un nome suggestivo già rimbalzato negli ambienti viola e amico di Franck Ribery (LA SCHEDA). Il tedesco è caduto in disgrazia a Dortmund e non resterà in giallonero.