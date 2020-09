Inter-Fiorentina, gara piena di duelli. La Viola è chiamata all’impresa

Prima del centrocampo dell’Inter, a livello di prezzo, soltanto il Chelsea. E non è che negli altri reparti la squadra di Conte sia messa tanto peggio. La Nazione apre la sua analisi con questa considerazione sui prossimi avversari della Fiorentina, che sarà chiamata ad ingaggiare duelli individuali molto complicati. Chiesa contro Young è il primo: entrambi spingono molto, e la chiave sarà nel riuscire a dare equilibrio, con il vantaggio dell’età che sorride a Federico. Discorso diverso dalla parte opposta, dove Biraghi troverà la freccia avvelenata Hakimi, che corre a punte di 36 km all’ora. Poi c’è Castrovilli contro Barella: giovani, italiani, il viola più offensivo e il nerazzurro più bravo anche in ripiegamento. E poi Vidal contro Duncan, Amrabat contro Eriksen, e la difesa gigliata contro i bombardieri meneghini, 55 gol in due la scorsa annata. Più impari il confronto sul fronte opposto, dove uno fra Kouamé e Vlahovic dovrà sgomitare fra tre colossi come Bastoni, Kolarov e Skriniar.

