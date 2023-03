Inter-Fiorentina, duello all’attacco. Gol segnati fanno la differenza: i numeri

Vigilia di Inter-Fiorentina, in programma domani alle 18. In vista della gara di Milano, il Corriere Fiorentino confronta la produzione offensiva delle due squadre.

Per quanto riguarda il possesso palla per esempio l’Inter è terza nel nostro campionato (30’55” di media a partita) appena sopra la Fiorentina, quarta con 30’32”. Un predominio che si traduce in tantissime conclusioni verso la porta avversaria, con Lukaku e compagni secondi (442 tiri) alle spalle del Napoli, e davanti ai viola (terzi) con 431 tentativi. E poi ancora. La squadra di Italiano è quella che battuto più calci d’angolo (177) seguita da Napoli e Inter, ferma a quota 158. Non basta? Nessuno ha crossato quanto loro: Inter prima (668 cross utili) e Fiorentina seconda, con 628. Non ci vuol molto insomma a capire che domani le fasce saranno un settore chiave del match.