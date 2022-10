Intanto Dodò migliora. Serve tempo, ma il brasiliano corre verso il recupero

Come riportato dalla Nazione, arrivano buone notizie dal fronte Dodò. Il brasiliano è tornato ad allenarsi in campo, un segnale del suo miglioramento. Ovviamente servirà ancora del tempo per vederlo in una gara ufficiale, ma Italiano incrocia le dita e spera. Il suo ritorno potrà essere davvero importante per risollevare questa Fiorentina.