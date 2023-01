Inizia Jovic, con Cabral come bomber di scorta: si mette in moto l’attacco viola

La Nazione si sofferma sull'attacco della Fiorentina, reparto che dovrà sbloccarsi al più presto possibile. Le gerarchie dovrebbero essere chiare in questa ripartenza del campionato. Jovic parte come primo, con Cabral che verrà usato a gara in corso, sostenuto da tutto l'ambiente. Il clima intorno al brasiliano non è dei migliori, ma l'aiuto del gruppo potrà rivelarsi decisivo.