In giornata nuovo incontro Chiesa-Commisso, ma le carte in tavola non cambiano

Secondo America Oggi, quotidiano italiano pubblicato negli Stati Uniti, in giornata dovrebbe tenersi un incontro chiarificatore tra Federico Chiesa e Rocco Commisso. Il contatto – che si terrà a New York – non dovrebbe cambiare le carte in tavola. Anzi, le posizioni tra le due parti potrebbero addirittura inasprirsi: Chiesa ed il suo entourage vogliono la cessione, mentre il presidente della Fiorentina è deciso a mantenere la promessa fatta ai tifosi. BARONE SCATENATO, ALZA LA VOCE ANCHE CON PARATICI