In Europa col turnover: Italiano pensa anche alla Sampdoria

Si avvicina la sosta, ma continuano gli impegni serrati per i ragazzi di Italiano, che chiuderanno domani il girone di Conference contro il Riga. La partita in Lettonia dirà se la Fiorentina dovrà passare dallo spareggio con una proveniente dall'Europa League per accedere agli ottavi oppure se uno scivolone del Basaksehir consegnerà un inaspettato (per ora) primo posto nel gruppo. I viola non hanno molti calcoli da fare: devono vincere e non arrivare a pari punti con i turchi, avanti per differenza reti.