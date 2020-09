In difesa il taglio è necessario, ma Iachini sogna un altro puntello per il suo reparto

A posto così. Iachini non potrebbe volerla più solida di così la sua difesa, ma si sa, nel calcio accontentarsi non paga. E così, verso una delle sfide più affascinanti del campionato – a San Siro contro l’Inter – il tecnico viola chiede il massimo dai suoi ragazzi e sogna anche un ulteriore tassello per il suo reparto arretrato. Federico Fazio, Armando Izzo (SCHEDA) e Kevin Bonifazi (SCHEDA) sono tutti profili vagliati, mentre per Criscito è stato chiaro il DS genoano Faggiano. Qualche sfoltimento, ovviamente ci sarà, ma senza intaccare l’alchimia in difesa.

A partire da Federico Ceccherini. Nonostante la buona prova con il Toro, secondo il Corriere Fiorentino sono ormai ben avviati i discorsi con il Verona, che costringono così i viola a guardarsi intorno a stretto giro di posta. Anche Ranieri potrebbe andare nuovamente in B (con la Spal su di lui) mentre Illanes finirà al Chievo. Saranno operazioni in uscita necessarie, ma il reparto forse migliore dei viola non deve essere alterato.