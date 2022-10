La Fiorentina si fa male da sola: si attendono spiegazioni, probabilmente invano

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si fa il punto in casa viola post Fiorentina-Inter. Il quotidiano sottolinea come la Fiorentina ci abbia messo il cuore ieri, ma allo stesso tempo la squadra commette numerosissimi errori, anche grossolani. Così, secondo il quotidiano, si possono spiegare i numeri negativi dei viola, solo 10 punti in 11 partite. Alla Fiorentina sembra mancare la qualità. in particolare difensiva, per stare su buoni livelli. Inoltre nella parte centrale ci si concentra sull'impatto psicologico che questa sconfitta può avere sulla squadra, e su come questa sconfitta pesi come un macigno. Infine si parla anche delle critiche che la società non sembra ben disposta ad accogliere: "perché nel calcio conta la classifica, e quella viola è sempre più deficitaria. Si aspettano spiegazioni convincenti e assunzioni di responsabilità, probabilmente invano."