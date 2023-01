Il Viola Park per sognare in grande: il futuro è tutto in casa

Il Viola Park sarà un mezzo in più per la Fiorentina per avere giocatori nati e cresciuti in casa. Aiuterà a crescere e migliorarsi. L'obiettivo non saranno tanto le coppe, anche se fa sempre piacere vincerle, ma l'approdo dei giocatori in prima squadra. Il futuro del calcio italiano e della Fiorentina deve passare da qui, e come scrive La Nazione, farà la differenza. Il club viola dal punto di vista di talenti in casa è all'avanguardia, ma con il centro sportivo nuovo lo sarà di più, di modo da affondare le radici nel terreno e germogliare ancora meglio in vista del futuro.