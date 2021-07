Il Torino monitora Amrabat, su Kouamè c’è l’Udinese

Il futuro dei due giocatori è più che mai in bilico

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla del futuro di due dei giocatori più "a rischio" permanenza in viola. Stiamo parlando di Sofyan Amrabat e Christian Kouamè. Il primo, arrivato nell'estate dello scorso anno con un esborso economico importante, non è riuscito ad imporsi nella sua prima stagione in viola, dopo l'exploit di Verona. Tanto che adesso, considerato anche il modulo di Italiano che poco sia addice alle qualità del marocchino, un suo addio alla Fiorentina non è impensabile. Anzi, stando a quanto scrive la rosea, il centrocampista sarebbe sempre più lontano dalla squadra viola. Su di lui è vigile il Torino di Juric che è alla ricerca di un centrocampista da affiancare a Mandragora nel duo in mediana.