Caso Amrabat: perchè ancora non è a disposizione?

Il commento degli opinionisti del Pentasport sul caso scoppiato intorno all'infortunio di Amrabat

Durante il Pentasport, David Guetta e Enzo Bucchioni, hanno commentato il caso nato intorno all'infortunio di Amrabat. L'ex Verona infatti, ha deciso di operarsi per pubalgia proprio alla fine delle vacanze saltando così il ritiro in corso a Moena. I noti opinionisti, si sono soffermati su come si potesse evitare questa scomoda situazione. Sicuramente il giocatore non ha mostrato un grande professionalità, decidendo di sacrificare giorni fondamentali per la stagione che parte delle proprie vacanze. Dall'altro lato, la società viola poteva usare una comunicazione assolutamente migliore. Anche da questi aspetti si nota la maturità di una società e per ora la Fiorentina non sembra sulla buona strada.